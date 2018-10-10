متحف لوفر بأبوظبي ينضم للعجائب الحضارية السبع في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حصل متحف "لوفر" بأبوظبي على مكان في قائمة "عجائب الدنيا السبع في العالم". وقد تم اختياره كأفضل معرض فني في العاصمة الإماراتية بسبب إحتوائه على "منشآت مثيرة للإعجاب"، كما يقول موقع "LikeWhere" الذي استخدم تقنية "جمع تقييمات" المسافرين حول العالم لإجراء الدراسة.

وأجرت شركة تكنولوجيا السفر بحثا يخص تفضيلات السفر من 35 وجهة حول العالم، فتوصلت إلى قائمة الأماكن التي سجلت أعلى المعدلات التفضيلية في سبع فئات التي شملت: المطبخ المحلي، العمارة، التراث والثقافة،

التنوع، الأنشطة..ومن الوجهات الأخرى التي أدرجت في القائمة هي "دار أوبرا سيدني"، "سوق كامدن في لندن"..

هذا البحث تم تمويله من قبل فنادق ومنتجعات هيلتون، بسبب حلول الذكرى المئوية للشركة، وتضم المواقع السبعة الكاملة ما يلي:











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