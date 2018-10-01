راكبو دراجات بملابس أنيقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استطاع مجموعة من راكبي الدراجات التجول في مدينة جوهانسبرغ ، بملابس أنيقة لإيصال رسالة لقضية جديرة بالاهتمام وهي أن الرجل لابد من أيحافظ على اناقته رغم ركوبه دراجة نارية ودائما تعامل السيدة كسيدة ، ولابد من أن تكون لطيفًا مع الأطفال والحيوانات دون أن تضطر إلى التفكير في الأمر.

يشار إلى أن جوهانسبرغ هي أكبر مدن جنوب أفريقيا، وثالث أكثر المدن الأفريقية اكتظاظاً بالسكان بعد العاصمة المصرية القاهرة والمدينة النيجيرية لاجوس. وهي عاصمة محافظة جاوتينج، أغنى محافظات جنوب أفريقيا، وبها المحكمة الدستورية جنوب الأفريقية. ويوجد بها مطار دولي يسمى مطار جوهانسبورغ الدولي.

وهي عاصمة محافظة غاوتينج، أغنى محافظات جنوب أفريقيا، وبها المحكمة الدستورية الجنوب أفريقية. وستستضيف جوهانسبورغ مباراتي الافتتاح والنهائي بالإضافة إلي بعض من مباريات المجموعة الأولي ومباراة من مباراتي الدور نصف النهائي علي ملعب كوكا-كولا بارك. وافتتح ملعب كوكا-كولا بارك في عام 1928 وهو بالأساس ملعب للرجبي وكان اسمه الأصلي " ايليس بارك".

ويتسع ملعب كوكا-كولا بارك إلي 62.567 متفرج وتم تحديثه لاستقبال مباريات كأس العالم للقارات وكأس العالم 2010. الجدير بالذكر ان ملعب كوكا-كولا بارك كان قد شهد حادثة في عام 2001 أثناء مباراة لكرة القدم بين اورلاندو بايرتس وكايزر تشيفيز حيث حدث تدافع بين الجماهير ادي الي مقتل 42 شخصا.

عدد سكانها 3225812 (عام 2001)، ومساحتها 1644 كم2.





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