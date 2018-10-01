الغرافيتي ... فن يعكس واقع الشباب الجزائري

أخبار الآن | باتنة - الجزائر (اسلام كموني)

فن الغرافيتي أسلوب فني لاقى انتشارا ورواجا بين جيل الشباب في الجزائر ، بدر الدين هو واحد منهم ويتميز بقدرته على تحويل الاماكن المهملة إلى لوحات بديعة وخلابة ويستخدم الشاب بدر الدين فن الغرافيتي كمنصة قوية للتعبير عن بعض القضايا الإنسانية أو أو ليروي قصة.

هنا بلدية المعذر باتنة شرق الجزائر و على جدران هذه المدينة و جد بدر الدين مساحة لرسوماته الجدارية التي يعبر من خلالها عن ما يجول في خاطره من افكار ورسومات و تعكس هذه اللوحات واقع الشباب في مدينته

يرى بدر الدين ان هذا الفن يعطي له فرصة للتعبير عن قضايا الشباب من جهة و انه يعطي الحياة من جديد لبعض الاماكن التي طالها النسيان داخل مدينته

و يبقى فن الغرافيتي يستهوي الشباب الذين يحلمون بتطوير هذه الهواية و المشاركة في مهرجانات تعنى بفن الرسم على الجدران و اخراج هذا الفن من دائرة الشغب الى دائرة الفنون الجميلة.

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