أول عربي بجائزة عالمية في الـ"بريك دانس" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الرقص نوع من الفنون التي تشترك بها جميع ثقافات الأرض، وفي العالم العربي ثمة نوعان من الرقص ميزا الرجال عن النساء، الدبكة بأشكالها العدة للرجال والرقص الشرقي الشهير جدا في مصر للنساء. ومن الغريب أن ترى أحدا من غير ثقافتك يتقن ما لا يتقنه أبناء الثقافة ذاتها مثلما فعل هذا الشاب.

فقد فاز المغربي فؤاد امبلج الملقب بـ"ليل زوو" بواحدة من أهم المسابقات العالمية في رقص "البريك دانس" والتي أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية، بعدما تفوّق باسم النمسا على منافسه الأميركي "لويدجي".

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وأصبح فؤاد أوّل عربي يفوز بمسابقة "Red Bull BC One" التي تنظّمها شركة المشروبات "ريد بول" منذ 2004، وسبق أن استضافتها عدد من المدن عبر العالم مثل نيويورك وريودي جانيرو، وطوكيو وموسكو وغيرها.

وتضمّ المسابقة 16 متنافسًا، يتبارزون بالرقص أمام 5 حكام، ويمرّون بأدوار اقصائية تؤهّل أفضلهم للنهائي ثمّ الحصول على الجائزة.

و"ليل زوو" من مواليد حي السلامة بمدينة الدار البيضاء المغربية بدأ عشقه للـ"بريك دانس" منذ الصغر، ومارسه كهواية مع فرقة "Hiba king zoo" الفائزة بعدة جوائز محلية من بينها بطولة المغرب في الـ"بريك دانس".

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