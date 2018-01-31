هل المشي 10 آلاف خطوة في اليوم مفيد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

المشي أكثر من 10،000 من الخطوات في اليوم أصبح هدف اللياقة البدنية الشهير وهو أحد طرق التحدي الذي يضعها خبراء اللياقة البدنية والتي تناسب عدد كبير جداً من الاشخاص باختلاف حالاتهم الصحية والبدنية، فما هي الفوائد الصحية التي تحدث في الجسم بمجرد البدء في الانتظام على المشي يومياً 10000 خطوة.

ماذا يحدث عند المشي 10،000 خطوة يوميا؟ المشي 10،000 خطوة في اليوم أصبح هدف اللياقة البدنية الأكثر شعبية بين الجميع، على الرغم من أنه بالتأكيد ليس كل شيء في عالم اللياقة البدنية، فهذا العالم يحوي العديد من الطرق والأساليب الحديثة التي تساعد الجسم على الوصول إلى أقصى درجات اللياقة البدينة، و لكن قد أظهرت الأبحاث أنه كلما زادت عدد الخطوات التي تتخذها في يوم واحد، كان ذلك أفضل.

محاولة الوصول إلى 10،000 خطوة (أو أي رقم كبير من الخطوات اليومية و الذي يمثل لك تحديا على أساس مستوى النشاط الحالي الخاص بك)، هو وسيلة رائعة لتحفيز نفسك على التحرك أكثر ولقضاء الوقت الذي تقضيه في الجلوس في حركة و افادة كبيرة لجسدك و نتيجة لذلك، يمكن أن يكون لها تأثير هائل على كل جزء من الجسم، و في ما يلي خمسة من أكثر التأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تتوقعها من مواجهة التحدي المكون من 10،000 خطوة.

1. الخطوات سوف تعزز صحة قلبك: النشاط البدني المنتظم يساعد على زيادة كمية الدم المؤكسج الذي يتم إرساله إلى العضلات الخاصة بك، و كلما ازدادت لياقتك البدنية كلما زادت قدرتك على تحمل الخطوات والقيام بخطوات أكثر بكثير منها، سوف تواجه بعض الصعوبة في البداية إذا كانت لياقتك البدنية منخفضة، و لكن يجب تحفيز نفسك بما ستحصل عليه من فوائد نتيجة للقيام بذلك النشاط البدني، و مع مرور الوقت والانتظام بشكل يومي سوف تصبح هذه الخطوات بسيطة جداً وسوف تقوم بأضعافها.

2. الخطوات سوف تعزز الرئتين: عندما تتحرك كل يوم يساعد ذلك على تعزيز الرئتين و العضلات المحيطة بها، كما يزداد معدل وحجم الأوكسجين الذي يتم استنشاقه، لذلك تزداد قدرة الجسم على استخدامه بكفاءة، و يمكنك التأكد من ذلك عند قياس VO2 وهو مقياس حجم الاكسجين في الدم ستلاحظ انه مرتفع.

3. الخطوات تحسن تركيزك: النشاط البدني يعزز الافراج عن هرمونات تساعدك على الشعور بحالة ونفسية جيدة (مثل الاندورفين) و أيضا يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تحسين الوظيفة المعرفية، ليس فقط أن تشعر أنك أقل قلقا وضغطاً عندما تتحرك بانتظام، ولكن أيضاً تعمل نحو تحسين إبداعك والإنتاجية، والتركيز وقدراتك الدماغية الفعالة.

4. إنه يقوي عظامك: النشاط البدني (و خاصة تمارين تحمل الوزن) يضع ضغطا إضافيا على عظامك، مما يساعد على تحسين كثافتها و يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة، المشي، و الأفضل على الاطلاق ممارسة الجري، هي افضل طرق النشاط البدني للبدء.

5. الخطوات تساعد على نمو العضلات: النشاط البدني اليومي يسبب دموع صغيرة في العضلات، و هذا بدوره، يؤدي إلى زيادة نمو العضلات و زيادة القوة.

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