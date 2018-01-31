نجاح باهر: طائرة تحلق بين قارتين مستعينة بوقود "الخردل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الغارديان)

توليد الطاقة من عناصر طبيعية بديلة للنفط أصبح الشغل الشاغل لمراكز الدراسات البيئية والصناعية على حد سواء وكل يغني في ذلك على ليلاه، فحماة البيئة يبحثون عن وقود حميد لا يصدر انبعاثات تخنق الكوكب، والصناعيون يبحثون عن بدائل للوقود الأحفوري والتي من شأنها ألا توقف عجلة الصناعة.

وفي السنوات الأخيرة بدأت نتائج تلك الدراسات بالظهور على شكل اختراعات أثبتت كفاءتها وإن كان بعضها بحاجة الى مزيد من التطوير، مثل سيارة تسلا التي تعمل كليا بالطاقة الكهربائية، أي سيارة تعمل بنسبة 0 من الإنبعاثات الضارة.

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واحدة من هذه الإنجازات التي نتحدث عنها، طائرة تابعة للخطوط الجوية الأسترالية "كوانتاس" والتي أتمت أول رحلة جوية باستخدام وقود هجين يتكون جزئيا من بذور الخردل.

ووفقا لصحيفة الغارديان، فقد قطعت الطائرة، من طراز بيونغ 787-9، المسافة بين لوس أنجلوس وملبورن خلال 15 ساعة، مخفّضة انبعاثات غاز الكربون بنسبة 7% مقارنة ببقية الرحلات المماثلة.

واستخدمت الطائرة وقودا هجينا بإضافة زيت مصنع من بذور الخردل السوداء (بنسبة 10%). وقال دانييل تان، الخبير الزراعي من جامعة سيدني، إن أسعار بذور الخردل سترتفع إذا ما تم اعتمادها في الوقود الهجين للطائرات.

ويعد استخدام الوقود الحيوي في الرحلات الجوية عاملا هاما في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80%. ووعدت شركة "كوانتاس" بالعمل مع المزارعين الأستراليين لإطلاق أول رحلة جوية تجارية تستخدم الوقود الحيوي، بحلول عام 2020.

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