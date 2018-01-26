القرية العالمية تدخل غينيس بأكبر كوب "كرك"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

دخلت القرية العالمية في دبي، الخميس، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر كوب شاي كرك في العالم.

وشارك نحو 120 طاهياً في تجهيز شاي الكرك من الصباح الباكر وحتى الرابعة عصراً مع بدء استقبال ضيوف القرية العالمية، لصبه في الكوب الذي يتسع لنحو 45 ألف كوب "كرك"، لتقديمها لضيوف القرية مجاناً.

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وتستقبل أكشاك شاي الكرك جمهور القرية العالمية في جميع الأرجاء ويفصل بين الكشك والآخر أقل من 50 متراً، ويرمز «شاي الكرك» أو «شاي ماسالا» إلى الثقافة الآسيوية، فهو المشروب الأساسي واليومي في منازل جنوب آسيا، وهو عبارة عن مزيج من الشاي الأسود والحليب والسكر وحب الهال، يترك ليغلي على نار هادئة.

وتعتبر سريلانكا واحدة من أشهر البلدان في إنتاج الشاي، ويمكن الحصول على الشاي السيلاني الأصلي الشهير في جناح جنوب آسيا، كما توجد مجموعة متنوعة من أوراق وخلطات ونكهات الشاي من الياسمين إلى الليمون والهال والزنجبيل.

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