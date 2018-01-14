8 خطوات يومية بسيطة لتصبح ناجحا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

النجاح يحتاج إلى عادات إيجابية لكونه لا يأتي صدفة، فهو لا يحتاج فقط إلى مجهود ومثابرة وتصميم، ولكن أيضا إلى اتباع عادات يومية تساعدك على بلوغه، لذا قدمت مجلة ميلينيا ماغازين قائمة بأهم العادات اليومية التي يتبعها الناجحون والتي تشكل جزءا أساسيا من نجاحهم:

الاستيقاظ مبكرا

يجمع الأشخاص الناجحون على أنهم يتبعون هذة العادة يوميا، والسبب أن الاستيقاظ مبكرا يساعدهم على إنجاز الكثير من الأعمال لأن لديهم الكثير من الوقت.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة ليست مفيدة لصحة الجسد فقط، ولكن لها أيضا فوائد نفسية فهي تساعد على الشعور بتقدير الذات.

وتضمين هذه العادة في جدولك اليومي يجعلك أكثر اتساقا وتنظيما. ويقول علماء النفس إن ممارسة الرياضة 10 دقائق فقط يوميا مفيد للدماغ.

قضاء الوقت مع العائلة

الناجحون لا يكرسون حياتهم للعمل فقط، لكنهم يجدون متسعا من الوقت للاستمتاع مع العائلة.

يقول راتمير تيماشيف، المدير التنفيذي لشركة فييام إنه يقضي ساعتين يوميا مع أطفاله، ويرى أن هذا الأمر يساعده على "استعادة نشاطه والتفكير بشكل غير نمطي وزيادة مجهوده في العمل".

التخطيط

يؤكد الأشخاص الناجحون أنهم يخططون للمستقبل، ويرون أن التخطيط يساعد على إنجاز الأعمال.

يقول مايكل ماكدونالد المدير التنفيذي لشركة ميديفاست إنه يخطط لليوم التالي مع نهاية كل يوم.

الاستثمار في الذات

الأشخاص الناجحون لا يتوقفون عن زيادة معارفهم، حتى إن العظماء والعباقرة الذين عرفتهم البشرية أمضوا حياتهم في التعلم ولم يكتفوا بما لديهم، ومثال ذلك ألبيرت أينشتاين الذي قيل إنه حضر أكثر من 400 حلقة دراسية طوال حياته، والخبير المالي الشهير وارين بوفيت الذي يكرس الكثير من الوقت لمعرفة أسرار نجاح منافسيه.

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الغذاء الصحي

يؤكد الناجحون أن اتباع نمط حياة غير صحي يسحب جزءا كبيرا من الطاقة التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم، خاصة في تلك اللحظات الهامة خلال اليوم التي تتطلب اتخاذ قرارات مهمة.

طلب مساعدة الآخرين

الناجحون لا يخجلون من طلب مساعدة الآخرين لهم، فهي قد تكون حافزا قويا لتحقيق النجاح. وحتى إن كنت تستطيع إنجاز الأعمال التي تطلب فيها مساعدة الآخرين، فإن الدعم قد يشكل دافعا لتطوير نفسك وتحقيق النجاح.

لا تيأس

النجاح لا يأتي بسهولة وقد تواجه الفشل عدة مرات قبل بلوغ الهدف النهائي، وتذكر أن شركة أبل التي أسسها ستيف جوبز بدأت في مرأب صغير بمنزل أبيه.

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