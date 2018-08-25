رئيس "تويتر" سيدلي بشهادته أمام لجنة بالكونغرس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي ، سيُدلي بشهادته أمام اللجنة في الخامس من سبتمبرالمقبل،

وذلك بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مما ينشره المحافظون.



واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات التواصل الاجتماعي يوم أمس بإسكات ملايين الأشخاص في عمل من أعمال الرقابة .

وقال رئيس اللجنة جريغ والدن في بيان إن "لجنة الطاقة والتجارة تعتزم توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم تويتر لمحتواه، نتطلع لتحلي السيد دورسي بالصراحة والشفافية فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى".

وقال على تويتر دون ذكر شركة معينة "عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يسكتون ملايين الأشخاص، لا يمكنكم فعل ذلك حتى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن نواصل سماع الأخبار الكاذبة مثل سي.إن.إن التي تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل خطير، على الناس تحديد ما هو حقيقي وما هو غير ذلك دون رقابة".

وانتقد ترامب أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي قائلاً دون تقديم دليل إن "شركات لم يكشف النقاب عنها تميز في المعاملة تماماً ضد الأصوات الجمهورية/المحافظة".

وجاءت هذه التغريدات بعد اتخاذ شركات أبل وفيس بوك وغوغل التابع لشركة ألفابيت إجراءات لحذف بعض ما نشره موقع إنفوورز الإلكتروني الذي يديره أليكس جونز أحد أنصار نظرية المؤامرة

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