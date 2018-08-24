كلاشنكوف تصمم سيارة كهربائية وتعتزم منافسة تيسلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أعلنت شركة كلاشنكوف الخميس، أنها تقوم بتطوير تكنولوجيا سيارة كهربائية ستنافس مستقبلا الرواد في هذا المجال، بما فيهم تيسلا.



وذكرت الشركة في بيان، أنها تقوم بتطوير نموذج خاص لسيارة كهربائية على أساس أنظمة ابتكرتها الشركة، وستسمح هذه التكنولوجيا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية العالميين، مثل تيسلا، ومنافستهم، وقد تم استلهام تجارب رواد السوق العالمية عند ابتكار هذا النموذج.

وأكد موقع "كلاشنكوف ميديا"، أنه" في الوقت الحالي تتركز فكرة السيارة "إس في-1" في شكل خارجي كلاسيكي يشابه السيارة موديل "إيج-21252" كومبي. وتبلغ قدرتها 220 كيلوواط، واحتياطي طاقة بمقدار 350 كيلومترا.



وتقول كلاشنكوف"، إن إحدى المزايا الرئيسية للتكنولوجيا الجديدة، هي نظام تحكم البطاريات، الذي يسمح بتحقيق قوة تيار 2000 أمبير (3000 أمبير في المستقبل) مع التحكم في العناصر الأساسية في الزمن الحقيقي.

وستكون بطارية السيارة الكهربائية بسعة 90 كيلوواط في الساعة، تغذي "عاكس ثوري" بأبعاد 50х50х100 سم وكتلة من 50 كيلوغراما تسمح بالوصول إلى طاقة تصل حتى 1.2 ميغاوات.

وكما ذكرت "كلاشنكوف"، أن "السيارة الكهربائية، المصنَعة على أساس التكنولوجيا التي يجري تطويرها، ستكون قادرة في المستقبل على الوصول إلى سرعة أعلى بعدة مرات من أداء السيارات الكهربائية، التي تنتجها الشركة في الوقت الحالي".

وتنتج "كلاشنكوف" في الوقت الحالي عدة سيارات كهربائية، من بينها السيارة "يو في-4"، التي تنتجها الشركة للسوق المدنية، بقدرة 50 كيلوواط وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلو متر في الساعة.



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