سوني تطرح اليوم نسخة جديدة من أجهزة بلاي ستيشن في الأسواق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

احتفلت شركة سوني اليابانية الرائدة والمتخصصة في مجال الصناعة الالكترونية، بتجاوز مبيعات جهاز بلاي ستيشن نصف مليار نسخة منذ البدء في بيع هذا الجهاز عندما تم الكشف عن اول نسخة عام 1994 وصولاً لمبيعات اجهزة بلايستيشن 4 و و4 سليم و 4 برو.

وإحتفالاُ بهذا الانجاز أعلنت سوني عن طرح نسخة جديدة من الجهاز تحمل إسم PS4 Pro 500 Million Limited Edition ستتوفر في الاسواق بدءً من اليوم بسعر 500 دولار.

تتميز هذه النسخة باللون الازرق الشفاف مع الخطوط الذهبية وايضاً بسعة تخزين 2 تيرابايت وطبعاً تحمل في الصندوق يد للتحكم مع كاميرا وهناك ايضاً سماعة رأس لاسلكية تباع بشكل منفصل.

يمتاز جهاز بلاي ستيشن 4 بأنه مرفق بوحدة معالجة محورية بهيئة عالية الجودة وأيضا وحدة معالجة رسمية مطورة، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية سعة 88 جيجا بايت ومشغل اسطوانات بلو راي وقرص صلب بمساحة 500 جيجا بايت.

إلى جانب أنه يدعم منافذ فلاش USB 3، وشبكات وايرليس. ويحوي 33 لعبة وأشاد العملاء بتصميم وشكل بلاى ستيشن الرائع ، فتصميم اليد أكثر إبداعا إلى جانب تعديلات فى الأزرار لتكون مهيأة للعب بطريقة أفضل.

كما تدعم الشركة التعامل مع الألعاب التى تم استخدامها وسبق نسخها وبيعها وكذلك إعادة اللعب بها ولو لم تكن من النوع الأصلي، وستصبح انت المالك الحقيقي للأجهزة التي تقوم بشرائها.

وستتمكن من إعادة بيعها إذا كنت تريد، أو تقديمها للأصدقاء، وهذا بخلاف ألعاب إكس، فلن يكون عليك أية قيود فى هذا الموضوع، إضافة الى هذه المميزات هو أن جهاز بلاي ستيشن 4 لا يتطلب وجود إنترنت لكي تشغله، وسوف يمكنك من التواصل مع أصدقائك في حالة تواجد إنترنت أثناء اللعب.

كما يتيح لك الجهاز أن تستمع إلى المؤثرات الصوتية عن طريق يد التحكم، كما أنه مشتمل على كاميرا بها اثنين من العدسات بها استشعار جديد يدعم الحركة من زاوية تبلغ 85 درجة وتمكنك من تحديد حيز المساحة ومدى العمق.

وبناء عليه تستطيع تصوير اللاعب وتفقد كل تحركاته من جميع الاتجاهات، هذه الكاميرا تحتوي على أربعة ميكروفونات تلتقط الصوت بجودة بالغة ، كما تمكنك من تمييز صوت اللعبة وصوت الشخص.

وسوف تستطيع ترك وحدة التحكم باللعبة على وضع الطاقة المنخفضة بواسطة الكبس على زر واحد، وعند الكبس على هذا الزر مرة ثانية تعود لنفس النقطة التي توقفت عندها.

أن بلاي ستيشن 4 يتواجد به تحسينات اجتماعية وترفيهية لا حصر لها، ومع ذلك فإن الشئ الأساسي هو الألعاب وحسب.

وبالرغم من هذه التحسينات والامتيازات الاضافية لم تقوم سوني بالتخلي عن هدفها، وهو الإهتمام بتطوير وحدة التحكم بالألعاب.

مصدر الصورة: getty | LightRocket

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