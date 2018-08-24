استراليا تحظر عمل هواوي الصينية من تقديم شبكة "5G"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت استراليا حظر شركة "هواوي" الصينية من توريد معدات الهواتف المتعلقة بشبكة "G5"، مشيرةً إلى أنها تتسبب في مخاطر بشأن التدخل الأجنبي والقرصنة.

وذكرت الحكومة الاسترالية في بيان، الخميس، أن أنظمة الأمن القومي التي تطبق عادة على شركات الاتصالات سيتم تمديدها الآن لمزودي المعدات.

وبهذا تقف استراليا في صف الولايات المتحدة، التي قيدت عمل هواوي ومواطنتها زد.تي.إي كورب في سوقها المجزية لأسباب مماثلة.

وأشار البيان إلى أن الشركات التي يحتمل أن تخضع لإدارة خارج سيطرة القضاء من جانب حكومة أجنبية ستترك شبكة البلاد عرضة لتدخل غير مصرح به ، وستعرضها لمخاطر أمنية.

ولم يحدد البيان الشركة الصينية بالاسم، لكن مسؤولا بالحكومة الاسترالية قال إن الأمر يستهدف هواوى ويمنع مشاركتها فى الشبكة.

وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" إن الصين أعربت عن "قلق بالغ" ، مضيفاً أنه يتعين على أستراليا عدم استخدام الأعذار لإقامة الحواجز بشكل مصطنع وإجراء ممارسات تمييزية".

وقال لو في مؤتمر صحفي: "نحث الحكومة الاسترالية على التخلي عن التحيزات الايديولوجية وتوفير بيئة تنافسية عادلة لعمليات الشركات الصينية في أستراليا."

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت مخاوف أمنية تجاه شركات الاتصالات الصينية العاملة في البلاد، خاصة "زد.تي.إي" و"هواوي".



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