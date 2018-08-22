فيسبوك تصنف مستخدميها بناء على مصداقيتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولة تنفيذية بشركة فيسبوك قولها إن الشركة بدأت في تصنيف مستخدميها بناء على مصداقيتهم في محاولة للتصدي للمعلومات المضللة.

مديرة الانتاج في فيسبوك قالت إن شركة التواصل الاجتماعي طورت نظام التصنيف خلال العام الماضي مشيرة الى انه تم تكليفها بالجهود التي تقوم بها الشركة لتحديد الجهات المضللة.

على صعيد اخر أعلنت فيسبوك عن أسماء الفائزين بجائزة الدفاع عن الإنترنت السنوية بعد زيادة قيمتها بنسبة 300% إلى 200 ألف دولار تحصل عليها 3 أوراق بحثية حول موضوعات تأمين الإنترنت وحماية الخصوصية.

تأتي هذه الجائزة إلى جانب جوائز حماية الخصوصية التي تم إعلانها مطلع الأسبوع الماضي بقيمة 800 ألف دولار ليصل إجمالي الجوائز التي تمنحها فيسبوك للباحثين في مجال حماية الخصوصية والبيانات على الإنترنت إلى مليون دولار خلال العام الحالي.

وأشار موقع تك كرانش إلى أن جائزة الدفاع عن الإنترنت تأسست عام 2014 وكانت قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار يتم توزيعها على 3 مجموعات مختلفة.



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