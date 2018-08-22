“بوكيمون غو” تنتهك خصوصيتك لضمان عدم الغش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثارت لعبة “بوكيمون غو” الشهيرة قلق لاعبيها أخيرًا، بعد إطلاقها تحديثًا جديدًا يُعرِّض خصوصية البيانات المخزنة على هواتفهم للخطر. ووفقًا لما نشره موقع “كوميك بوك”، فإن اللعبة الشهيرة حاولت من خلال التحديث الجديد أن تُحكِم الخناق على مَن يحاولون الغش في اللعبة، من خلال القيام بكسر الكود المصدري لنظام تشغيل أندرويد على هواتفهم الذكية ، أو ما يسمى Rooting، عبر مسح أسماء الملفات الموجودة على الهاتف، للتأكـُد من أنه لا يوجد عليه أيٌ من تلك التطبيقات.

وأشار المطورون على موقع “ريديت” الاجتماعي إلى أن ما يحمله التحديث الجديد يعتبر مخالفًا لحق المستخدمين في الحفاظ على خصوصيتهم وتأمين بياناتهم، إذ يكون على الشركة أن تعلمهم صراحة بما تقوم به. واعتبر فريق آخر أن هذه السياسة غير كافية وغير منصفة للاعبين الذين يتنافسون دون محاولة الغش، إذ يتم مراقبة أسماء الملفات على هواتفهم، بل وتعريضهم للطرد من اللعبة إذا تشابه بالصدفة اسم أحد الملفات مع اسم تطبيق من تطبيقات “الروتينج”.

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