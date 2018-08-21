مايكروسوفت تحبط عملية اختراق روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت شركة مايكروسوفت، إنها أحبطت في الآونة الأخيرة محاولاتِ متسللينَ على صلة بالحكومة الروسية، لسرقة معلومات تَخُصُ مستخدمين من جماعات تطالب بالديمقراطية وتدعو لأمن الإنترنت. ويأتي إعلان مايكروسوفت وسط تزايد التوترات المتعلقة بالإنترنت بين موسكو وواشنطن، ومخاوف أمنية متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي العام الجاري.

وقالت الشركة في مدونة مصغرة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، إن وحدة الجرائم الرقمية التابعة لها تصرفت بناء على أمر محكمة الأسبوع الماضي وعطلت السيطرة على ستة نطاقات إلكترونية أنشأتها مجموعة مرتبطة بالحكومة الروسية تسمى "سترونتيوم" وتعرف أيضاً باسم "فانسي بير" أو "إيه.بي.تي28".

وأضافت الشركة "نشعر بقلق من أن تمثل هذه المحاولات وغيرها تهديدات أمنية لمجموعات واسعة مرتبطة بكلا الحزبين السياسيين الأمريكيين في مرحلة الاستعداد لانتخابات 2018". واتهمت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة 12 من ضباط المخابرات الروس في يوليو تموز بتهم تتعلق بالتسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويتولى المحقق الخاص روبرت مولر التحقيق في دور روسيا في التأثير على انتخابات 2016 وما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وحملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية. وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات كما نفى ترامب أي تواطؤ معها.

المزيد من الأخبار

أبل تخالف وصية مؤسسها وتضيف قلما إلى هاتفها المرتقب

واتساب يحذف جميع المحادثات والملفات في نوفمبر القادم