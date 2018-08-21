الهند تحاول وقف الشائعات على الواتساب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت الهند إن تطبيق واتساب تعهد بتحديث تقنياته لتكون قادرة على مواجهة الرسائل الزائفة، وذلك لمساعدتها في حملتها ضد مثيري الغضب بين الناس عبر إعادة إرسال تلك الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد مطالبة شانكار براساد، وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، الشركة بإيجاد سبل لوقف مصدر الشائعات أو الرسائل الزائفة التي تسببت بأعمال العنف الجماعية في الهند.

وجاء التعهد من خلال كريس دانييلز، المدير التنفيذي لواتساب، خلال لقائه رافي شانكار براساد، وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي في نيودلهي.

كما تعتبر الهند أكبر سوق لواتساب إذ يبلغ عدد مستخدمي التطبيق 200 مليون شخص، حيث تعد إن الهند هي الأولى عالميا في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها.

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