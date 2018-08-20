واتساب يحذف جميع المحادثات والملفات في نوفمبر القادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تطبيق واتساب عن شراكةٍ مع شركةِ غوغل، والتي تضمنُ عدمَ الاحتفاظِ بنسخ احتياطية من تطبيقِ المراسلة على مساحةِ تخزينِ البيانات على Google Drive، وستدخلُ هذهِ الشراكة حيزَ التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وأوضحَ عملاقُ التكنولوجيا أن كلَ النسخِ الاحتياطية من واتساب التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتمُ إزالتها تلقائيا من مساحةِ التخزين، فيما سيتمكنُ مستخدمو واتساب من الاحتفاظِ بنسخٍ احتياطية من دردشاتهم وبياناتهم على حسابهم في Drive دون تجاوزِ حصةِ السعةِ التخزينيةِ المتاحة.

وذكر المصدر أن اتفاق بين الشركتين سيغير من الأمور، كما سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ لجميع المستخدمين ابتداء من 12 نوفمبر 2018.

حيث قالت صحيفة إكسبريس البريطانية، إن واتساب المملوك لفيسبوك توصل إلى اتفاق جديد مع عملاق التكنولوجيا غوغل، يقضي بعدم احتساب النسخ الاحتياطية لمحادثاتك في مساحة "كلاود".

ونصحت "غوغل" مستخدميها بحفظ نسخ احتياطية لمحتوى واتساب يدويا قبل التاريخ المذكور، وإلا فسيواجهون خطر فقدان محادثاتهم وملفاتهم.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بسهولة التنقل بين الأجهزة، والحفاظ على الرسائل والملفات المتبادلة وغيرها، من خلال الاستفادة من ميزة النسخة الاحتياطية.

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