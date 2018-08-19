بالفيديو .. كرة نارية غامضة تضرب الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ووسائل إعلام عالمية أخرى، مقاطع مصورة لكرة نارية غامضة كوكب الأرض، خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة لدى الكثير من السكان والباحثين، حيث فوجئ بها السكان المحليين في ولاية ألاباما الأمريكية.

ويظهر من مقطع الفيديو أن كرة نارية شديدة اللمعان ارتطمت بصورة مفاجئة بسطح الأرض، وأحدثت وميضا هائلا.

وكانت تلك الكرة النارية تسير بسرعة هائلة قبل أن تسقط في بلدة صعيرة بولاية ألاباما.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن تلك الكرة ليست إلا جزء من كويكب صغير انشطر، وأحدث سطوعا يوازي 40 ضعفا من سطوع القمر.



وكشفت إلى أن تلك الكرة كانت تسير بسرعة هائلة تصل إلى 53 ألف و700 ميل في الساعة قبل أن تبطئ سرعتها بعد عبورها الغلاف الجوي ليصبح 85 ميلا في الساعة، قبل أن تبطئ سرعتها مرة أخرى إلى 18 ميل في الساعة وترتطم على سطح الأرض.



وأشارت "ناسا" إلى أن النتائج الأولية لفحص الكويكب الصغير المنشطر هو أن قطره كان يبلغ 6 أقدام فقط، موضحة أنه لو كان ارتطم الجزء الأكبر من الكويكب بالأرض لأحدث خسائر هائلة.

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