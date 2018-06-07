أمريكيون: على ناسا التركيز على الأرض وليس على المريخ

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (صحف)

افاد استبيان مركز أبحاث بيو الجديد الذي طرح آراء الأشخاص حول برنامج الفضاء الأمريكي ناسا وتفضيلاتهم من أصل تسع أولويات محتملة عن مهام ناسا، ان الاغلبية الساحقة من الامريكيين اي بنسبة 72% يريدون ان تكون الولايات المتحدة الامريكية رائدة في استكشاف الفضاء لكنهم يفضلون انفاق المال في مجال اقرب من المريخ اي في الارض.



كما كشف الاستطلاع أن 62 % من الامريكيين يريدون الإبقاء على مراقبة الكويكبات القاتلة التي قد تعبر طريقهم. فيما رأى 63٪ من الامريكيين أن أولوياتهم مراقبة المناخ.

كما كشف الاستبيان أولويات معظم الأمريكيين أن تتعارض تمامًا مع أولويات إدارة ترامب.



وأظهر الاستبيان أن كل من الديموقراطيين والجمهوريين يميلون بنفس الطريقة في معظم القضايا. وفقا للدراسة الاستقصائية، تكون المواقف متطابقة تقريبًا عبر الأجيال في جميع الحالات تقريبًا.

. فقد قام الرئيس ، على سبيل المثال ، بخفض العديد من مشاريع مراقبة المناخ (في الوقت الذي خفّض فيه أيضًا القوانين التي تقيد انبعاثات الكربون) ، على الرغم من الدعم الكبير لمثل هذه المشاريع. وفي العام الماضي ، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه ناسا إلى تطوير قاعدة دائمة على قمر الأرض ، كخطوة نحو إرسال البشر إلى المريخ. (العمل مع شركات خاصة مثل سبيس إكس هو جزء لا يتجزأ من الخطة).

تقول أغلبية كبيرة (80٪) إن الاستثمار الأمريكي من 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا في محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض (ISS) ينفق بشكل جيد. يود 42٪ من الأمريكيين (و 63٪ من جيل الألفية) الدخول إلى المدارات بأنفسهم ، والكثير من ذلك ، مرة أخرى ، مع التركيز على المنزل. قال تسعة وعشرون في المائة إن الهدف الرئيسي هو رؤية الأرض من الفضاء ، و 20٪ يرغبون في "معرفة المزيد عن العالم". (إن ريتشارد برانسون Virgin Galactic و Blue Origin في بيزوس كلاهما يقومان بتطوير خدمات سياحية فضائية شبه مدارية ، عانت فيرجين من تأخيرات كبيرة وحادث مميت).

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