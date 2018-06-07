أغرب 7 مواد كيميائية على وجه الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يكتشف ويبتكر العلماء مواد جديدة طوال الوقت. قلة قليلة منها مذهلة لدرجة عدم التصديق من قبلنا، فمن المواد الخفيفة خارقة الصلابة التي تستخدمها ناسا، إلى المواد التي تذوب إذا أمسكتها بين يديك، إليك أغرب 7 مواد كيميائية ستدهشك حتما.



7- السوائل الممغنطة

السّوائل الممغنطة هي سوائلٌ تتمتّع بخواصّ مغناطيسية، فعند تعريضها لمجالٍ مغناطيسيٍّ يمكن تشكيلها وتحريكها بشكل بديعٍ مذهلٍ تمامًا كما نشاهد في أفلام الخيال العلميّ.

6- عنصر الجاليوم النقي

لونه الفضّيّ الرائع هو ليس الشّيء الوحيد الذي يلفت الانتباه لهذا العنصر، بل انخفاض درجة انصهاره أيضًا، حيث إنّه صلب عند درجة حرارة الغرفة، ولكنْ ما أن تُمسِكه بيدك حتّى يبدأ بالانصهار مباشرةً بتأثير حرارة اليد، يعود السّبب في ذلك إلى انخفاض درجة انصهار الجاليوم..

5- مادة فانتبلاك (المادة السوداء)

تمكّنت شركةٌ بريطانيّةٌ من صناعة هذه المادة بتقنيةِ النّانو، والمادة تتكوّن من أنابيب نانويّة من الكربون النّقي، يمكنها امتصاص الضوء بنسبة تصل إلى 99.96%، ما يجعلها أكثر الموادّ ظلمةً على سطح الأرض.

ما يميّز هذه المادّة هو أنّ الضّوء لا ينعكس حتّى عن ثنياتها الدّاخلية إذا ما ثنيتها. أما بالنّسبة لاستخدامات هذه المادّة فهي متعدّدة، منها على سبيل المثال مُعايرة التّلسكوبات والأجهزة البصريّة إضافةً إلى الاستخدامات العسكرية، فبإمكان هذه المادّة أن تُخفي أفراد نينجا حقيقيّين، أو ربّما تُستخدم في تقنيات الإخفاء الأخرى كتلك المستخدمة في الطّائرات.

4- المواد المضادة للإبتلال والإتساخ

مادة مبهرة بتقنيّة النّانو صانعة المعجزات، حيث أمكن إنتاج موادّ مقاومة للماء والزيت للاتّساخ، فهي تقنيّة المستقبل الّتي ستجتاح العالم، وفوائدها لا تعدّ ولا تحصى. لن تحتاج لتنظيف الكثير من الأشياء بعد استعمالها بدءًا من الملابس مرورًا بمروحة جهازك وماكينات المصانع وحتّى خلّاطات الإسمنت!

3- الماء

في الواقع علينا أنّ نَحتفي بأكبر معجزةٍ على سطح كوكبنا وهي الماء، حيث يمتلكُ الماءُ خواصّ فريدة عن باقي الموادّ، ففي الوقت الذي يقلّ حجم المواد في حالتها الصلبة، انفرد الماء بخاصّيّة زيادة الحجم عند التّجمّد وهو ما جعله أقلّ كثافةً من الماء في حالته السائلة، وبالتّالي تطفو كتل الجليدِ على السطح مانعةً تجمّد المسطّح المائي بفعل العزل الحراريّ الذي يقوم به الجليد.

أُضيف الماء لهذه القائمة، لأنه جعل حياتنا ممكنة على سطح هذا الكوكب.

2- ثيوسيانات الزئبق

يعتبر احتراق ثيوسيانات الزّئبق من أغرب التّفاعلات الكيميائيّة.

1- مادة الإيروجيل

أخفّ الموادّ الصّلبة على سطح الكرة الأرضيّة، حيثُ تبدو لعين الناظر مثلَ تجّمّعٍ ضبابيّ، لكنها مادةٌ صلبةٌ للغاية، وبسبب هذه الميزات يتم إستخدامها في إنتاج الملابس المستخدمة في الظروف الجوّية الصّعبة. ومن مزاياها المدهشة أيضاً أنها إذا خلطت بمواد بلاستيكية تصبح ذات مرونة كبيرة للغاية.

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