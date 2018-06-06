إليك الحل عند توقف "آيفونX" عن العمل بشكل مفاجئ عبر 4 خطوات
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
جاء هاتف آيفون X بمزايا تعتبر الأولى في تاريخ شركة أبل، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق سلسلة هواتف آيفون العالمية.
و لكن يعاني بعض حاملي "آيفونX" من تعطل الشاشة أحياناً وتوقفها عن العمل بشكلٍ مفاجئ؛ حيث تتحول إلى اللون الأسود أو يظهر عليها دائرة
و نظراً لذلك قدم المختص التقني عبدالله السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر الحل على شكل أربع خطوات كالآتي:
1 – تضغط ضغطة وحدة على زر رفع الصوت.
2 – بعدها ضغطة ثانية على زر خفض الصوت.
3 – بعدها تعلق على زر إيقاف التشغيل لمدة 5 ثوانٍ.
4 – تظهر علامة التفاحة فك يدك عن الزر كي ينطفئ الجهاز ويعمل مجددًا.
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