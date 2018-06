ما هي الأجهزة التي سيدعمها نظام iOS 12 الجديد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة آبل ضمن مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تحديث IOS 12 وهو أحدث إصدار رئيسي من نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها، و الذي يدعم الملايين من أجهزة iPhone و iPad في جميع أنحاء العالم ، حيث أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12 رسميًا الآن ، مع العديد من الميزات الجديدة ، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.

الأجهزة التي سوف يدعمها iOS 12 :

أجهزة آيفون:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

أجهزة آيباد:

12.9 بوصة آيباد برو الجيل الثاني

12.9 بوصة آيباد برو الجيل الأول

10.5 بوصة باد برو

9.7 بوصة iPad Pr

جهاز iPad بحجم 9.6 بوصات

iPad Air 2

iPad Air

الجيل الخامس من iPad

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

آيبود تاتش:

iPod touch الجيل السادس.



