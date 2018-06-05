ما هي الأجهزة التي سيدعمها نظام iOS 12 الجديد؟

... آبل تطلق تحديث iOS 8.3 مع مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية أطلقت شركة آبل اليوم تحديثًا جديدًا لمستخدمي الهواتف والحواسب اللوحية العاملة بنظام تشغيل iOS، والذي يحمل الإصدار رقم iOS 8.3، وذلك بالتّزامن مع إرسالها تحديثًا جديدًا لمستخدمي نظام تشغيل OS X.

... كيف تقوم باسترجاع الصور المحذوفة في أجهزة iOS 8 إذا قمت في إحدى المرات بحذف بعض الصور بطريق الخطأ من هاتفك أيفون 6 أو أي جهاز يعمل بنظام iOS 8 فلا تقلق، حيث تم اكتشاف طريقة لاسترجاع هذه الصور بفضل ميزة موجودة في تطبيق الصور.

... خدع لاتعرفها عن تطبيق Whatsapp يعد تطبيق المراسلة WhatsApp واحداً من أكثر التطبيقات استخداماً في الفترة الأخيرة على الهواتف الذكية، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وشعبية طاغية جعلت شركة “فيسبوك” تستحوذ عليه

... إكتشف ميزة "خفية" في الآيفون قد تحمي أسرار جهازك ينصح بقوة بتفعيل الخاصية "الخفية" لحماية الخصوصية. وهواتف "آيفون" مزودة بخاصية لا يعرفها كثيرون، حيث يمسح كل البيانات والمعلومات بشكل تلقائي.

... ما هو المرض القاتل السريع الإنتشار الذي حذر منه "بيل غيتس"؟ في سابقة من نوعها، حذر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، "بيل غيتس"، من مرض فتاك قد ينتشر في أقل من 6 أشهر..