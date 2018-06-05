إطلاق watchOS 5 في 18 WWDC لشركة آبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة آبل عن برنامج الجيل التالي من ساعاتها الذكية ضمن فعاليات مؤتمر2018 WWDC ، بعنوان watchOS 5. وسيكون متاحاً كتحديث مجاني هذا الخريف/سبتمبر، ولكن أوقفت شركة آبل التحديث لـApple Watch الأصلي (Series 0) حيث أنه متوفر فقط إلى Series 1 Series 2 Series 3

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الميزات الجديدة هي:

مسابقات النشاط: تحدّ شخصًا في مسابقة لمدة سبعة أيام

ميزات التمرين: ستشعر Apple Watch تلقائيًا بأن المستخدم يمارس التمارين، وتطلب منه بدء التمرين ثم تذكره بإنهاء التمرين. أضافت شركة آبل أنواعا جديدة من التمارين مثل رياضة المشي لمسافات طويلة واليوغا.

البودكاست: التطبيق podcasts قادم إلى Apple Watch.

:Walkie-Talkieمن المحتمل أن تكون أكثر ميزة فيها متعة، يمكنك إجراء محادثة "اضغط لتتحدث" من خلال .Apple Watch

إلغاء :Hey Siri يمكنك رفع ساعتك إلى فمك وإخبار Siri بما يجب فعله دون أن تقول Hey Siri أولاً.

بطاقات الطلاب: ستقوم بعض الجامعات بدمج بطاقات هوية الطلاب مع .Apple Wallet and Watch

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