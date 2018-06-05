آبل تطرح "IOS12" ليسرع تشغيل الهواتف القديمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت شركة أبل عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو iOS 12 قالت إنه سيساعد الأجهزة القديمة على العمل بصورة أفضل.

وقالت أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه إن التحديث الجديد بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج IOS 11 الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.

كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدد استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها.

وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة iOS 12 تعمل على مضاعفة الأداء، مع دعم جميع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل iOS 11، بحيث حاولت آبل تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة القديمة، ويقال أن التحسينات الأساسية للأداء تستهدف الجهاز عند عمله بأقصى طاقته، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر من السابق بنسبة 40 في المئة، مع ظهور لوحة المفاتيح بسرعة أكبر من السابق بنسبة 50 في المئة، ويتم فتح تطبيق الكاميرا بسرعة أكبر من السابق بنسبة 70 في المئة على الأجهزة القديمة.

وعملت الشركة المنصعة لهواتف آيفون على ترقية تطبيق الصور باستخدام ميزات بحث مشابهة لتلك الموجودة ضمن تطبيق Google Photos، بما في ذلك اقتراحات البحث التي تبرز تلقائيًا الأشخاص والأماكن وفئات الصور، كما أنه يضيف أيضًا قاعدة بيانات عامة للأحداث العامة التي يمكن مشاركتها، ومشاركة الاقتراحات التي يمكنها التنبؤ مع من تريد مشاركة تلك الاقتراحات مباشرةً من المكتبة.

وتتضمن هذه الإعدادات، التي ستكون متوفرة ضمن نظام التشغيل iOS 12، ميزة “عدم الإزعاج” المحسنة، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى وضع “عدم الإزعاج” من خلال إعدادات وقت النوم، مما يضمن عدم رؤية أي إشعارات حتى يستيقظوا، أو يمكنهم تعيين حد زمني من مركز التحكم في الهاتف، بحيث يتم ضبط الوقت الذي يريدون فيه تشغيل جهاز آيفون أو آيباد على وضع “عدم الإزعاج”.

كما يمكن للمستخدمين تعيين حدود زمنية على التطبيقات الفردية، بحيث يمكنهم أن يطلبوا من الجهاز منع استخدام إنستاجرام على سبيل المثال بعد قضاء ساعة واحدة في استخدام التطبيق، ولدى المستخدم خيار لتجاهل الحد، وتأخذ هذه الحدود في الحسبان مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في كل من حاسيب آيباد وهاتف آيفون، إذا استخدم كلاهما.

وحاولت آبل التقليل من مشكلة التنبيهات المتعددة، بحيث أصبح لدى المستخدم القدرة على تجميع التنبيهات، مثل تجميع كل تنبيهات الرسائل النصية على شاشة القفل، وبدلًا من رؤية تنبيه واحد لكل شخص أو مجموعة، يمكن تجميع التنبيهات حسب المواضيع.

ويتوفر ضمن نظام التشغيل iOS 12 تطبيق Screen Time جديد يعرض للمستخدمين مقدار الوقت الذي يقضونه أسبوعًا في التطبيقات الفردية وعدد التنبيهات التي يتلقونها أسبوعًا من كل تطبيق ومقدار الوقت الذي يقضونه في فئات معينة من التطبيقات مثل منصات التواصل الإجتماعي أو تطبيقات الترفيه.



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