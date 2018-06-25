6 طرق لتحسين آداء هواتف أندرويد.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

قد يتعرض بعض مستخدمي هواتف أندرويد لتباطؤ الجهاز بعد فترة من استخدامه، إلا أن بعض التطبيقات والطرق، المدرجة أدناه، قد تساعد في تسريع عمل الهاتف وتحسين أدائه بصورة عامة:

1- استخدام تطبيق Files go: يساعد هذا التطبيق بخلق مساحة أكبر على الهاتف، بتحليل الملفات غير المستخدمة، ومحو البيانات المخزنة مؤقتاً للتطبيقات، كما يمكن إلغاء تفعيل التطبيقات أو تطيلها من خلال إعدادت الهاتف.

2- تثبيت إصدارات خفيفة من التطبيقات: إذا كان الهاتف يمتلك سعة تخزين محدودة، يمكن استخدام الإصدارات الأخف من التطبيقات نفسها.

3- تحقق مما إذا كان لديك آخر تحديث مثبت: من الجيد أن تتأكد من أن هاتفك محدث، حيث يميل المصنّعون إلى طرح تحديثات منتظمة تحتوي على إصلاحات للأخطاء وتعديلات على الإصدارات الأقدم.

4- تنظيف الشاشة الرئيسية: اجعل الصفحة الرئيسية خالية من أي صفحات قمت بالعمل عليها سابقاً.

5- تحسين بطارية هاتف أندرويد: وذلك من خلال مراقبة البطارية من الإعدادات، والتأكد من خلو الهاتف من أية تطبيقات غير مستخدمة تساهم في صرف ظاقة الهاتف، ويمكنك الحفاظ على أداء البطارية من خلال إبطال عمل البلوتوث، وتشغيله وقت الحاجة فقط.

6- لا تقم باستخدام محسن بطارية: معظم تطبيقات مُثبت البطارية هي عبارة عن تطبيقات عديمة الجدوى، فهي لا تفعل أكثر من إزالة التطبيقات التي تعمل في الخلفية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف.

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