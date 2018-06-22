مليار مستخدم نشط شهري على تطبيق إنستغرام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(صحف)

أعلنت إنستغرام أن عدد مستخدميها تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الاقبال المتزايد، ولا سيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك والتي تركز على مشاركة الصور والفيديو، وأتى الاعلان عن هذا الانجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم في سان فرانسيسكو وكشف خلالها النقاب أيضا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن ان تصل مدة الواحد منها الى الساعة.

وقال سيستروم "لدينا الان مجتمع مكوّن من مليار مستخدم". وبعد ان كان عدد مستخدميها في سبتمبر لا يزيد عن 800 ألف اصبحت إنستغرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص. والشبكات الثلاث الاخرى التي سبقتها الى هذا الانجاز مملوكة جميعها لفيسبوك، وهي اضافة الى موقع التواصل الاجتماعي نفسه الذي يزيد عدد مستخدميه حاليا عن مليارين مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية "واتساب" و"مسنجر".

وبذلك تكون إنستغرام قد تمكنت من تخطي منافسيها الرئيسيين "تويتر" و"سناب تشات" ونجحت كذلك في المهمة التي يعاني فيها فيسبوك من مشاكل جمة الا وهي اجتذاب فئة الشباب. وأسست إنستغرام في 2010 قبل ان يستحوذ عليها فيسبوك في 2012 مقابل حوالى مليار دولار، وبحسب شركة ايماركتر يفترض ان تبلغ العائدات الاعلانية المتوقع ان تحققها شركة إنستغرام هذه السنة حوالى 5,5 مليار دولار اي بزيادة بنسبة 70% عن العام الماضي.

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