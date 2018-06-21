غوغل يتنبأ بموعد وفاتك..‏

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن محرك البحث غوغل عن تقنية تستطيع من خلالها تحديد موعد وفاة الشحص بدقة تصل إلى 95%.

واعتمدت غوغل في دراسة لها، على جمع معلومات طبية متعلقة بحوالى 215 ألف شخص تلقوا الرعاية الصحية في مركزين طبيين في الولايات المتحدة.

واستطاعت التقنية الجديدة التنبؤ "بدقة" بموعد الوفاة المتوقع لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كان سيتم إعادة إدخالهم للمشافي، ومدة الإقامة بها وغيرها.

ووصلت نسبة دقة التنبؤ بوفاة الشخص لنسبة تتراوح بين 93% - 95%، على عكس الطريقة التقليدية " Early Warning Score "، التي تساعد الأطباء في معرفة حالة المريض بنسبة تتراوح بين 83% - 85%.

وأكدت مدونة غوغل في مقال حول الموضوع أن العمل لا يزال في مراحله المبكرة لإثبات إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية.

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