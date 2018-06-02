استخدام مبتكر للطائرات بلا طيار

أخبار الآن | طوكيو - اليابان ( وكالات )

حققت الطائرات دون طيار قفزة تكنولوجية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، واستطاعت أن تأخذ أكثر من شكل وأن تقوم بأمور متنوعة.



وأظهر مقطع فيديو وظيفة جديدة لطائرات دون طيار تتمثل في حماية الإنسان من المطر دون أن يقوم الأخير بأي جهد.

ومن المنتظر أن يتم طرح المظلة الطائرة في الأسواق بحلول 2019، بسعر لا يتجاوز 75 دولارا.

ويرصد الفيديو لحظة تجريب "المظلة الطائرة"، التي تتبع الإنسان أينما حل وارتحل وتحميه من المطر دون أن يحتاج المستخدم إلى استخدام يديه من أجل حملها.

وقال "غيزمودو" إن المظلة تعتمد على تكنولوجيا جديدة تسمح بتعقب رأس الإنسان في كل مكان، من أجل حمايته من الشمس والمطر، مشيرا إلى أن الابتكار الجديد يواجه بعض العقبات.

وأوضح المصدر أن وزن المظلة يبلغ حوالي 11 رطلا، كما أن مدة طيرانها لا تتعدى 20 دقيقة، إلا أن المصممين وعدوا بتخفيف وزنها وبجعلها تطير أطول مدة ممكنة (لا تقل عن ساعة).



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