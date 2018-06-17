تعرف إلى أفضل الهواتف الذكية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

مع المنافسة المحتدمة بين شركات التقنية الكبرى في المواصفات التي تُتيحها في كل هاتف جديد، وبالرغم صعوبة التقييم، إلا أن موقع "بيزنس إنسايدر" أصدرَ تصنيفًا حديثًا لأفضل الجوالات الذكية التي يمكن شراؤها.

OnePlus 6

يتصدر هذا الهاتف التصنيفَ بفضل سعره الذي يبلغ 530 دولارًا، ما يجعله أفضلَ الجوالات الذكية التي يمكن شراؤها في الوقت الحالي من حيث القيمة.

يتميز بأدائه، إذ إنه أسرع من أي هاتف ذكي آخر يعمل بنظام "أندرويد"، كما يحتوي على كاميرا مميزة، وشاحن " Dash"، وهو أسرع وأفضل شاحن للجوالات الذكية.

Samsung Galaxy S9 Plus

وهو نسخة أكبرُ من غالاكسي إس 9، إلا أنه يحتوي على كاميرا مزدوجة وحجم ِ ذاكرةٍ مؤقتة أكبر َ من إس 9، ما يجعلهُ أسرعَ في الأداء، ويبلغ ثمنه 840 دولارًا.

Apple iPhone 8 Plus

يبدأ ُ ثمنهُ من 800 دولار، ويتسمُ بنفس مواصفات هاتف iPhone X الذي يبلغ ثمنه ألف دولار من حيث الكاميرا المزدوجة والأداء، لكنه لا يحتوي على خاصية التعرف إلى الوجه لتحديد الهوية، ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

Apple iPhone X

يُعد هذا الهاتف قفزة كبيرة في عالم الجوالات الذكية، ويحتوي على خاصية التعرف إلى الوجه لتحديد الهوية، ولا يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ويبلغ سعرُهُ ألف دولار.

Google Pixel 2 XL

يتسمُ بنفس مواصفات ِومزايا هاتف بكسل 2، إلا أنه يأتي بشاشة أكبرَ وتصميم ٍ أجمل، وقد أصدرت الشركة مؤخرًا تحديثًا للألوان نابضاً أكثر بالحياة، يبلغ ثمنه 850 دولارًا.

Samsung Galaxy S9

يحتوي هذا الهاتف على أحدِ أفضل كاميرات الهواتف الذكية، كما يتسمُ بخاصية مقاومةِ الماء والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى تصميمه المميز، ويبلغ ثمنه 720 دولارًا.

Apple iPhone 8

يتسم الهاتف بكاميرا ذات تأثيراتٍ جديدة ً تجعلُ الصورَ أكثر تعبيرًا، كما يدعم الجوال تقنية َ الواقع المعزز، ويبلغ ثمنه 700 دولار.

Google Pixel 2

يتميزُ الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد مع ضمان تحديثه تلقائياً عند إصدار "غوغل" أنظمة جديدة، وهي ميزة لا تتوافر في الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، يبلغ ثمنه 650 دولارًا.

LG G7

يحتوي هذا الهاتف على عدة مزايا مثل الشاحن اللاسلكي ومقاومةِ الماء، فضلا عن كاميرا مميزة ومكبر ِ صوتٍ عالي الجودة، يبلغ ثمنه 750 دولارًا.

+ HTC U12

يتميز الهاتف بتصميم فريد مختلف عن ألوان الجوالات الذكية التقليدية، إذ يأتي بثلاثةِ ألوان يُمكن أن تتحولَ إلى ألوان مختلفة عند حملها في ضوء محدد، يتيح هذا الجوال تحميل تطبيقات متعددة مثل المساعد الذكي، ومثل مساعد "غوغل" أو "أمازون"، ويبلغ ثمنه 800 دولار.

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