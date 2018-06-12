آبل تحذر من التنقيب عن العملات الرقمية عبر نظامها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت آبل المطورين من إنتاجِ تطبيقاتٍ جديدة للتنقيب عن العملات الرقمية بعدما عدلت الشركة نظامَ تشغيلها بشكلٍ لا يسمحُ لإجراءِ عملياتٍ عن العملات الرقمية التي تستنفذُ طاقة البطارية.

وتمنعُ القواعدَ الجديدة التطبيقات التي تستنزفُ بطارية الهاتف، وتُسببُ حرارةً مفرطة، أو تُسببُ إجهادا للهاتف، وهي كلها أعراضٌ مصاحبة لعملياتِ التنقيبِ عن العملاتِ الرقمية.



وحدثت الشركة الأميركية الإرشادات الخاصة بتطوير التطبيقات الجديدة، محذرة من إجراء عمليات التنقيب عبر أجهزة "آيفون".

وقالت "آبل" على موقعها: "التطبيقات ربما لن تشغل عمليات ليست لها خلفيات معروفة، مثل التنقيب عن العملات الرقمية".

ويعد استخدام أجهزة "آيفون" و"آيباد" في عمليات التنقيب، التي تتطلب كما كبيرا من الطاقة اللازمة لإجراء عمليات حسابية معقدة، أمرا نادرا.

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