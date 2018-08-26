يوفنتوس يتغلب على لاتسيو ورونالدو يواصل صيامه التهديفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي حقق حامل اللقب، يوفنتوس، فوزه الثاني تواليًا بالكالتشيو عندما فاز على لاتسيو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ستاديوم.

وافتتح ميراليم بيانيتش التسجيل لليوفي في الدقيقة 30 ، فيما ضاعف ماريو ماندزوكيتش النتيجة في الدقيقة "75"، بينما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيام عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط في المركزالأول بعد تحقيق انتصاره الثاني، بينما ظل لاتسيو في قاع جدول الترتيب بدون أي نقطة بعد الهزيمة في مباراتين.

تسببت تمريرة خاطئة من بيانيتش بالدقيقة 10 في أول تهديد لمرمى يوفنتوس، بعد أن وصلت الكرة إلى سيناد لوليتش، لاعب وسط لاتسيو، الذي سدد بقوة، ولكن تشيزني حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 17، جاءت فرصة خطيرة عن طريق تسديدة سامي خضيرة، التي ارتطمت بالقائم الأيسر لستراكوشا، حارس لاتسيو، قبل أن تعود إلى بيرنارديسكي، الذي قام بإرسال عرضية فشل رونالدو في التعامل معها، لينجح الحارس في إخراجها إلى ركلة ركنية.

تمكن بيانيتش، من تسجيل أول أهداف يوفنتوس في اللقاء، عن طريق تسديدة قوية بالدقيقة 30 من خارج المنطقة، سكنت شباك لاتسيو.

وحاول شيرو إيموبيلي، الرد على هدف يوفنتوس، بتسديدة من الجهة اليمنى، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس تشيزني، في الدقيقة 33.

كما سدد ميلينكوفيتش، كرة قوية في الدقيقة 35، إلا إنها مرت بعيدًا عن المرمى، ورد عليه كريستيانو في الدقيقة 40، بتسديدة من مسافة بعيدة، ولكن الكرة وصلت سهلة إلى يد حارس لاتسيو.

وأجرى ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، تبديلًا في الدقيقة 60، بنزول دوجلاس كوستا بدلاً من بيرنارديسكي.

ونفذ رونالدو كرة عرضية في الدقيقة 62، وحولها كيلليني برأسه تجاه مرمى لاتسيو، ولكن الحارس حولها إلى ركلة ركنية.

وتألق ستراكوشا مجددًا أمام رونالدو، بعدما نجح في التصدي ببراعة لتسديدة قوية من الدون، في الدقيقة 71، وحولها إلى ركلة ركنية.

ومن تمريرة رائعة من الجهة اليمنى، عن طريق كانسيلو، تمكن ماريو ماندزوكيتش، من مضاعفة النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 75، مستغلًا فشل رونالدو في وضع الكرة بالشباك.

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