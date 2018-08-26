محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون في البريميرليغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله محمد صلاح في الدقيقة 23، بعدما خطف لاعبو ليفربول الكرة من مدافعي برايتون، ليمررها البرازيلي روبيرت فيرمينو إلى محمد صلاح، ليسددها مباشرة في المرمى.

وفشل لاعبو ليفربول في إضافة أهداف في الشوط الثاني، كما كان برايتون قريبًا من التسجيل في أكثر من فرصة.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 4-0على ويستهام و2-0على كريستال بالاس في أول جولتين.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وبورنموث.

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