السوبر الإماراتي يبتسم لـ "أصحاب السعادة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توج الوحدة بكأس السوبر الإماراتي إثر فوزه على العين بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب 30 يونيه في العاصمة المصرية، القاهرة. ولعب العين الاماراتي لقاء السوبر كونه توج بالثنائية المحلية عقب تحقيقه لقبي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في حين لقب الوصافة اقحمت الوحدة ليُصبح طرف ثاني من هذا اللقاء.

وشهدت تشكيلة العين تواجد كل من:"خالد عيسى ، محمد احمد ، مهند ، شيوتاني ، الاحبابي ، برمان ، عامر عبدالرحمن ، محمد عبدالرحمن ، الشحات ، كايو ، بيرغ". في حين دخل الوحدة اللقاء معتمداً على خدمات:"راشد علي , برغش , ريم , الكمالي , عباس , عبدالباسط , الغافري , باتنا , طارق , اسماعيل مطر , تيجالي".

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الاثارة حضرت منذ الدقائق الأولى من عُمر اللقاء ، فلم يمر سوى 4 دقائق على الانطلاقة الا ونجح إسماعيل مطر في التقدم للوحدة مستغلاً هفوة دفاعية للعين ذلك قبل تسجيل المغربي مراد باتنة الهدف الثاني من تسديدة قوية فشل خالد عيسى في التصدي لها.

وقبل اطلاق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول عزز تيجالي النتيجة للوحدة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وعاد العين الاماراتي من بعيد في أحداث الشوط الثاني ونجح لاعبو الفريق في قلب الطاولة ومعادلة النتيجة بتسجيل 3 أهداف حملت توقيع كل من:"ماركوس بيرج وابراهيما دياكيه وكايو فيرنانديز" في الدقائق 62 و74 و77. واتجهت المباراة لركلات الترجيح وتبتسم لأصحاب السعادة والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

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