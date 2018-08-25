مهمة صعبة لنادال في الدفاع عن لقبه في أمريكا المفتوحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في عالمِ الكرة الصفراء تنطلقُ هذا الأسبوع بطولة أميركا المفتوحة آخرِ بطولات الغراند سلام لهذا الموسم وسط مُنافسةً شديدة لم تشهدها بطولات الغراند سلام السابقة بعد عودة الثلاثي رافاييل نادال و روجر فيدرر و نوفاك دجوكوفيتش إلى تقديمِ أفضلِ مستوياتِ التنس منذ فترةً طويلة.

نادال سيواجه مُنافسةً شرسة للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب كيفن أندرسون، إذ بعيداً عن الأسماء التي تتألق في هذه الفترة من الموسم وعودة دجوكوفيتش إلى التألق من جديد، تاريخ رافاييل نادال مع البطولات خارج الأرضية الترابية يُـظهر أن المهمةَ لن تكون سهلة في الأسابيعِ القادمة.

نادال لم يسبق له أن دافع عن لقب بطولة غراند سلام غير فرنسا المفتوحة ، بالإضافة لكونه لم يدافع عن أي لقب خارج الأرضية الترابية طوال مسيرته الاحترافية.

الأمر لا يدور فقط حول نادال، إذ تاريخ أميركا المفتوحة يوضح أن المنافسة في كل عام تصبح أشد، حيث لم يتمكن أي لاعب من الدفاع عن لقبه في البطولة من بعد روجر فيدرر في موسم 2008 حيث حقق آخر ألقابه في البطولة.

نادال سيفتتح مشواره في البطولة يوم الإثنين بلقاء صعب مع مواطنه دافيد فيرير الذي يخوض آخر بطولة غراند سلام قبل اعتزاله المنافسة في نهاية الموسم.

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