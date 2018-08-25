رونالدو يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس بعيدا عن اسبانيا يخوض كريستيانو رونالدو ثاني مبارياته الرسمية مع فريق يوفنتوس بحثا عن تسجيل هدفه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف حامل اللقب فريق لاتسيو "السبت" في الجولة الثانية من الدوري.

واستدعى أليجري مدرب اليوفي 21 لاعبا لخوض لقاء نسور العاصمة الإيطالية، حيث سيشهد اللقاء الظهور الأول لكريستيانو رونالدو على ملعب "يوفنتوس أرينا"، منذ انتقاله الصيف الحالي من ريال مدريد الإسباني.

وفشل رونالدو في تسجيل أول أهدافه مع يوفنتوس، ولكنه قدم أداء مقنعا، في الجولة الأولى، وساعد فريقه في الفوز بصعوبة على كييفو 3 / 2.

والآن يجب أن يشعر رونالدو بالضغط لمكافأة جماهير يوفنتوس الذين قاموا بتحيته بشدة عندما أحرز هدفا بركلة خلفية مزدوجة عندما قاد فريقه السابق ريال مدريد الإسباني للفوز 3 / صفر على مضيفه في بطولة دوري أبطال أوروبا الماضية، ليواصل الفريق الملكي مشواره نحو التتويج بلقبه الثالث على التوالي.

وقال رونالدو في مقطع فيديو بثته خدمة (دازن)، التي تسمح بمشاهدة كرة القدم عبر أجهزة مختلفة من الهواتف الذكية إلى أجهزة التلفاز الذكية: "هناك أوقات أحب ان ألعب فيها تحت الضغط، على الرغم من أن التعامل معها ليس سهلا".

وأضاف: " يمكن للضغط أن يكون إيجابيا، إنه جزء من عملي، يجب أن أعيش معه، إنه جزء من كوني كريستيانو رونالدو، إنه في حمضي النووي، ولكنني أعلم كيف أدبر أموري".

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