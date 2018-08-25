برشلونة ضيفاً على بلد الوليد في الليغا الإسبانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عشاقُ ومحبي ومتابعي الليجا الإسبانية وبالأخص نادي برشلونة على موعدٍ ولقاءاتٍ الأسبوع الثاني من الليجا حينما يحل البرسا ضيفاً على ملعب نيوفو جوسي لمواجهة نادى بلد الوليد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

حيث يدخلُ فريق بلد الوليد المباراة وهو في المركز الـ الثالث عشر من جدولِ المسابقة برصيدِ نقطة واحدة بعد تعادله سلبياً مع فريق جيرونا فى مباريات الأسبوع الأول بنتيجة 0-0، بينما يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الـثالث من ترتيبِ المسابقة برصيدِ ثلاث نقاط أثرَ فوزه على نادي ديبـورتيفـو ألافيس بنتيجة 3-0، حيث أحرز ليونيل ميسي هدفين وأحرز فيليب كوتينيو هدف.

وفى تصريحات خاصة بالمباراة أعلن إرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة أن منير الحدادي الذي لم يكن موجوداً في قائمة الفريق فى المباراة الأولي سوف يدخل ضمن القائمة التى ستخوض اللقاء، بينما استبعد المدير الفنى كلاً من دينيس سواريز وسيرجي سامبر والحارس ياسبر سيليسين بسبب الإصابة، بالإضافة إلى باكو ألكاسير ورافينيا ألكانتارا وتوماس فيرمايلين لأسباب فنية خاصة، بينما يسعى لينونيل ميسي لزيادة عدد الحراس الذين سجل فيهم أهداف بقميص نادي برشلونة حيث سجل ميسي 177 هدف فى حراس أندية إسبانيا.

يذكر أن الفريقين تقابلا من قبل فى 28 مباراة جمعت بينهم انتهت 4 مباريات بفوز بلد الوليد، بينما فاز نادي برشلونة فى 19 مباراة بينهم، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، وكانت آخر لقاءات الفريقين فى موسم 2013/2014 فى الليجا الإسبانية، ففي الأسبوع الـ8 من ذات الموسم استضاف نادي برشلونة على ملعب الكامب نو نادى بلد الوليد وانتهت المباراة بفوز كبير لبرشلونة بنتيجة 4-0، وفى الدور الثاني حل برشلونة ضيفاً على ملعب نيوفو جوسي زورييلا لمواجهة فريق بلد الوليد وانتهى اللقاء بفوز بلد الوليد بنتيجة 1-0.

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