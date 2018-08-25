بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على هوفنهايم في البوندسليغا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على فريق هوفنهايم، بثلاثة أهداف لهدف، في ملعب أليانز أرينا، ضمن افتتاح مباريات الدوري الألماني البوندسليغا.

وأحرز أهداف البايرن، كل من توماس مولر، وروبرت ليفاندوفسكي وآريين روبن، فيما جاء هدف الهوفي الوحيد عبر اللاعب آدم شالاي، وحقق البافاري، أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ على لقبه، ليتصدر جدول الترتيب في انتظار باقي مباريات الجولة.

وافتتح المهاجم الألماني توماس مولر باب التسجيل عند الدقيقة 27 عبر كرة رأسية محولة من ركلة زاوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

وأجرى المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش تبديلاً إَضطرارياً بإخراج كينجسلي كومان المصاب وإقحام الهولندي آريين روبن بدلاً منه مع بداية الشوط الثاني.

وخرج هوفنهايم من مناطقه في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف التعادل في شباك الحارس العملاق مانويل نوير عند الدقيقة 57 بأقدام آدم شالاي.

لكن لم تدم فرحة هوفنهايم سوى 20 دقيقة فقط حتى سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني من علامة الجزاء والتي تم إعادتها بعد لجوء حكم المباراة لتقنية إعادة الفيديو.

وأهدر ليفاندوفسكي الركلة الأولى بتصدي رائع من حارس هوفنهايم، قبيل أن يتدخل روبن ويضع الكرة بالشباك، لكن الحكم أمر إعادة الركلة بعد أن شاهد بتقنية “الفار” دخول النجم الهولندي لمنطقة الجزاء قبل تسديد ليفا للكرة، وبالتالي حصل المهاجم البولندي على فرصة جديدة ليضع الكرة بالشباك، وهو ما فعله في الركلة الثانية.

واختتم روبن مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثالث للنادي البافاري عند الدقيقة 90 بعد تمريرة مميزة من زميله كيميتش التي وضعته أمام المرمى.

وحصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط في البوندسليغا، وستكون مباراته الثانية أكثر صعوبة كونه سيواجه شتوتغارت في معقله في مطلع الشهر القادم.

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