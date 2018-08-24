أزمة باريس سان جرمان مع اليويفا تساعد ريال مدريد لضم مبابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يترقب نادي ريال مدريد الإسباني أزمة باريس سان جيرمان مع قانون اللعب المالي النظيف لأجل الانقضاض والتعاقد مع كيليان مبابي من فريق العاصمة الفرنسية.

وقد يتعرض باريس سان جرمان لعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب خرقه قوانين اللعب النظيف، في حال إبقائه على مبابي ضمن صفوف الفريق، حيث ستنتهي فترة إعارة مبابي من موناكو لسان جيرمان يوم الاثنين القادم، مما يعني أن النادي الباريسي سيتوجب عليه دفع 180 مليون يورو فورا لموناكو، حسب الاتفاق المبرم بين الناديين.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن باريس سان جيرمان تعاقد مع مبابي من موناكو الصيف الماضي مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو وسوف يقوم بسدادها يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أنّه في حال ضم باريس سان جيرمان مبابي بصورة نهائية فإنّه سينتهك بندين من قانون اللعب النظيف، الأول فيما يتعلق بأن تكون المصروفات أقل من العائد والثاني فيما يرتبط بتحديد رواتب اللاعبين.

وفي حال قام باريس سان جيرمان بانتهاك قانون اللعب النظيف فقد يحرم من المشاركة في البطولات الأوروبية بجانب توقيع غرامة مالية وحرمان من التعاقدات.

وسوف يصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا نهائيًا بشأن التحقيقات مع البي إس جي فيما يتعلق بانتهاك القانون يوم 30 أغسطس المقبل، وفي حال اتهم الويفا فريق باريس فقد يتمكن المرينجي من ضم مبابي قبل غلق سوق الانتقالات.

فبعد غلق سوق الانتقالات في إيطاليا وانجلترا فإن ريال مدريد هو الفريق الوحيد القادر ماديًا على ضم مبابي.

وكان الاتحاد الاوروبي فتح التحقيقات مع باريس سان جيرمان بسبب صفقة نيمار من برشلونة والتي كلفت222 مليون يورو، كما أعادت فتح التحقيق في الصيف الجاري بعد محاولات مستمرة من خافيير تيباس، رئيس رابطة الأندية الإسبانية، لمقاضاة الفريق الباريسي.

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