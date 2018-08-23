رونالدو: ترك ريال مدريد كان قرارا سهلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال كريستيانو رونالدو إن قرار الرحيل عن ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد تسعة مواسم مليئة بالألقاب كان سهلا. وانضم اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم لينهي فترة في اسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال اوروبا.

وأبلغ رونالدو شبكة دي.ايه.زد.ان الرياضية على الانترنت ”كان قرارا سهلا. ما حققته في مدريد كان مذهلا. فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءا من الماضي“. وأنفق يوفنتوس 100 مليون يورو (114.37 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي الذي شارك للمرة الأولى في الدوري في الانتصار 3-2 على كييفو الأحد الماضي.

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