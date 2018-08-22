النادي الكتلوني يسعى لتحسين عقد لاعبه الكرواتي راكيتيتش

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

كشفت تقاريرُ صحفية أن برشلونة سيُبقي على نجم خط الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش مغلقا بذلك الباب امام محاولات بطل الدوري الفرنسي نادي باريس سان جيرمان الذي كان يسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن إدارة برشلونة لن تتفاوض مع سان جيرمان حول رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، هذا الصيف.

وأوضحت أن اهتمام النادي الباريسي بخدمات راكيتيتش، أثار القلق، مما أدى إلى تحرك مسؤولي برشلونة، لتحسين عقد اللاعب.

و كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ذكرت إن إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس، مطلوبان للعب في نادي العاصمة الفرنسية، الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الخطر الحقيقي يدور حول إيفان راكيتيتش، والذي يبلغ شرطه الجزائي مع برشلونة 125 مليون يورو فقط، وهو مبلغ يقدر باريس على دفعه.

وقد يستخدم نادي باريس، لاعبه الفرنسي الشاب أدريان رابيو، في طريقه للحصول على راكيتيتش، حيث لم يقبل رابيو حتى الآن عروض التجديد من النادي الباريسي ويرغب في الرحيل عن الفريق.

وتساءلت الصحيفة إذا ما كان نادي برشلونة الآن سيقوم أيضًا بتحسين عقد الكرواتي وحمايته من خطر الراغبين بضمه، مثلما فعل مع بوسكيتس.

وبحسب الصحيفة، فإن الكرواتي يريد أن يستمر مع بطل الليجا، ويملك عقدًا مع الفريق حتى عام 2021، وكان آخر تجديد عقد له في مارس/آذار من عام 2017.

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