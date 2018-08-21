رافينيا ألكانتارا يقترب من الانتقال إلى ريال بيتيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم أن رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة يتفاوض خلال الوقت الحالي مع مسؤولي ريال بيتيس لاتمام عملية انتقاله على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من كلام مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي والثقة التي حصل عليها اللاعب في فترة ما قبل بداية الموسم ، إلا أن رافينيا يبحث عن مخرج من أجل الحصول على استمرارية داخل الملعب بشكل أكبر.

وغاب اللاعب البرازيلي عن صفوف نادي برشلونة في المباراة الأولى من الدوري الإسباني ، على الرغم من إنه شارك في كأس السوبر الإسباني ، وهو ربما يكون من بين أكبر الأسباب التي تدفعه للرحيل.

وقال محطة “RAC1” الإذاعية الإسبانية في تقرير نشرته هذا المساء أن لاعب خط الوسط رافينيا ألكانتار يتفاوض على انتقاله إلى ريال بيتيس ، وأن الإعلان الرسمي عن اتمام الصفقة سيكون خلال ساعات.

وتشير هذه المصادر أن التعاقد مع رافينيا جاء بناء على طلب المدرب كيكي سيتيين بعد الخسارة المذلة على ملعب بينتو فيامارين بنتيجة (0-3) أمام ليفانتي في أول مباراة في الدوري الإسباني .

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