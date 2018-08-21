الأردنية جوليانا تحصد للعرب أول ذهبية بالألعاب الآسيوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في أخبار الرياضة أهدت البطلة الأردنية جوليانا الصادق أولى الذهبيات للعرب في الألعاب الآسيوية الجارية في اندونيسيا، وجاءت الذهبية بعد فوز جوليانا على منافستها الكورية الجنوبية جاندي كيم في نهائي منافسات التايكواندو للسيدات لوزن أقل 67 كيلو غرام.

وفاز عدة لاعبين عرب بميداليات براقة في الألعاب الآسيوية، إلا أنّ شرف الفوز بأول ذهبية كان من نصيب البطلة الأردنية، ولم تجد جوليانا صعوبة كبيرة في تخطي منافستها.

كما حققت لبنان 3 ميداليات فضية وبرونزيتين بعد أن تمكن المصارع اللبناني دومنيك أبي نادر من تحقيق الميدالية الفضية في المصارعة الحرة لوزن 86 كلغ بعد خسارته من المصارع الإيراني حسان يازداني شيراتي الذي نال الذهبية، فيما أحرز كل من الكازاخستاني أديلي دافلومباييف والمنغولي أوتومين أورغودول الميدالية البرونزية.

ونالت الرامية راي باسل الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية «التراب»، حيث احتلت الصينية تشانغ شين المركز الأول فيما جاءت الكورية كانغ جي بالمركز الثاني، وحصدت ليتيسيا عون الميدالية البرونزية في مسابقة التايكوندو وزن 53 كلغ.

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