ريال مدريد يبدأ مشواره في الليغا بفوز سهل على خيتافي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح ريال مدريد في الظفر بفوز هام في أول مبارياته بالدوري الإسباني وذلك بعد أن تمكن من الفوز بهدفين دون رد عل نظيره خيتافي على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيطر ريال مدريد على كل شيء في المباراة تقريباً، وبحث عن هدف مبكر في الشوط الأول ونجح في الحصول عليه عن طريق الظهير الأيمن كارفخال الذي سجل برأسية في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح جاريث بيل في افتتاح سجله التهديفي لهذا الموسم بعد استقبال عرضية أسينسيو المميزة بتسديدة في شباك خيتافي لينهي المباراة إكلينيكياً في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

ومنح هذا الفوز ريال مدريد على النقاط الثلاثة الأولى في الليغا بالتساوي مع عدداً من الأندية الإسبانية منها برشلونة الذي حقق فوزاً بالأمس بقيادة ليونيل ميسي.

واستطاع إشبيلية أن ينتصر على حساب رايو فايكانو برباعية مقابل هدف، وهويسكا على إيبار بنتيجة 2-1.

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