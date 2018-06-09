ألمانيا تهزم السعودية ودياً بهدفين مقابل هدف

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فاز منتخب ألمانيا على نظيره السعودى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما الـجمعة، بمدينة "ليفركوزن"، في إطار استعدادات الجانبين للمشاركة فى بطولة مونديال روسيا 2018.

واحرز المنتخب الألمانى جول التقدم عن طريق تيمو فيرنر فى الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

ثم اكمل عمر هوساوى الهدف الثانى لصالح للمنتخب الألمانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 43 من زمن المباراة.

ونجح تيسير الجاسم فى تسجيل جول منتخب الـسعـودية الوحيد بالدقيقة 84 من زمن المباراة، بعد متابعته للكرة المرتدة من حارس ألمانيا تير شتيجن الذى تصدى لركلة جزاء سددها مهاجم منتخب الأخضر محمد السهلاوى.

وتعد هذه المواجهة هى الودية الأخيرة فى مشوار المنتخبين الإعدادى قبل انطلاق مونديال روسيا.

ويفتتح منتخب الـسعـودية مشواره فى المونديال بمواجهة روسيا الخـميس القادم، في إطار منافسات المجموعة الأولى قبل أن يواجه منتخبى أوروجواى ومصر يومى 20 و25 يونيو الجارى، بينما تساهم ألمانيا فى المجموعة السادسة مع منتخبات "المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية".

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