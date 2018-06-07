ماذا طلب والد محمد صلاح من الحكومة المصرية؟

أخبار الآن | دبي - الأأمارات العربية المتحدة (صحف)



تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، طلب صلاح غالي، والد محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بالحصول على أرض بمساحة ألف فدان بمنطقة وادي النطرون لإقامة مشروع متكامل.

ونقلت بوابة فيتو عن المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، اللواء محمد حلمي، قوله إن والد محمد صلاح تقدم بالطلب وفقا للشروط القانونية المخصصة لمثل تلك الطلبات.

ويرغب والد صلاح في إقامة مشروع إنتاجي في المنطقة، وتدرس اللجان المختصة الأمر والأوراق المقدمة ودراسات الجدوى وكل الشروط الأخرى المقدمة من والد اللاعب محمد صلاح للوقوف على جدواه واتخاذ قرار فيه، ثم عرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن والد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تقدم بطلب الحصول على 1000 فدان بمنطقة وادي النطرون، لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيواني والداجني.

وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الطلب لا زال يدرس فى الهيئة لمعرفة مدى مطابقته للشروط القانونية المخصصة لمثل تلك الطلبات، لإقامة مشروع إنتاجي في المنطقة وأن اللجان المختصة تدرس الأمر والأوراق المقدمة ودراسات الجدوى وكل الشروط الأخرى المقدمة من والد اللاعب محمد صلاح للوقوف على جدواه واتخاذ قرار فيه، ثم عرضه على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

ويتشكل مجلس إدارة هيئة التعمير من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا للمجلس وعضوية كلٍّ من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، ونائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، والمدير التنفيذي للهيئة، ورئيس إدارة الفتوي لوزارة الزراعة بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة المالية.

اقرا ايضا