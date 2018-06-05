هل سيخلف "العبقري" الصغير "زيدان".. ويتولى المهمة الصعبة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الإعلان عن رحيل "زين الدين زيدان"، حامت الكثير من التساؤلات حول القادم الجديد ليكون بديلا للنجم الفرنسي في تدريب "ريال مدريد"، الذي لن يجد مهمة تدريب فريق الريال مدريد الإسباني سهلة، في هذا الصدد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن فشل "الملكي" في إقناع أحد مدربي "البوندسليغا" الواعدين في تدريب الفريق، وقالت الصحيفة الألمانية إن مدرب نادي "هوفنهايم" الشاب "يوليان ناغلسمان" (30 عاما) رفض التوقيع مع ريال مدريد مدربا جديدا للفريق.

وأكدت "بيلد" أن ريال مدريد تواصل مع المدرب الألماني، الذي لطالما وصفته الصحف العالمية بالـ"عبقري الصغير"، لكن الأخير رفض الفرصة، ويبدو أنه سيبقى موسما آخرا مع فريقه "هوفنهايم"..

ويرتبط "ناغلسمان" بعقد حتى عام 2022 مع الفريق الألماني، فيما ستستطيع الأندية شراء خدماته بدفع قيمة فك العقد ابتداء من العام المقبل، وقاد "ناغلسمان هوفنهايم" للمركز الثالث في الدوري الألماني، مما يعني أن الفريق سيشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ويبدو أن على ريال مدريد استكمال البحث عن المدرب الجديد، لتعويض رحيل الفرنسي زيدان، الذي أعلن استقالته من منصبه قبل أيام..

مصدر الصورة: موقع (cnn)

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