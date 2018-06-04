صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكثر من 2000 هدف تم تسجيلها في 20 نسخة مختلفة من بطولات كأس العالم لكرة القدم، منذ أول هدف سجله اللاعب الفرنسي لوسيان لوران في عام 1930، و أكثر من 1000 لاعب قاموا بتسجيل هذه الأهداف، ولكن فقط القليل منهم قاموا بتسجيل على الأقل خمسة أهداف.

كان الأرجنتيني غييرمو ستابيل أفضل هداف في النسخة الأولى من المسابقة بعام 1930 بتسجيله لـ (8)، أما عام 1934 فكان التشيكوسلوفاكي أودريتش نيغيدلي بـ (5) أهداف.

و عن عام 1938: فكان البرازيلي ليونيداس الذي كان رصيده (8) نفس رصيد البرازيلي أديمير في 1950

و في 1954 تصدر اللاعب المجري ساندور كوتشيش بـ (11)، و 1958 الفرنسي جوست فونتين بـ (13).

و في عام 1962 تشارك الصدراة مجموعة من اللاعبين بأربعة أهداف لكل منهم: غارينشا و فافا من البرازيل، و الروسي فالنتين إيفانوف، والتشيلي ليونيل سانشيز، و اليوغسلافي درازن يركوفيتش.

و عن عام 1966 كان البرتغالي ايزيبيو بـ (9)، و 1970 الألماني جيرارد مولر بـ (10)، و 1974 البولندي جرزيجورز لاتو بـ (7).

و بقيت الصدراة برصيد 6 أهداف لمدة مدة ستة نسخ هم; 1987 الأرجنتيني ماريو كيمبس و1982 الايطالي باولو روسي، و 1986 الإنكليزي غاري لينكر، و 1990 الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي، و 1994 الروسي أوليغ سالينكو مشاركة مع البلغاري هريستو ستويتشكوف، و 1998 الكرواتي دافور سوكر.

أما عن النجم البرازيلي العالمي رونالدو فتصدر في عام 2002 بـ (8) أهداف.

و في 2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) بـ 5 أهداف.

و في 2010: توماس مولر (ألمانيا)، ديفيد فيا (إسبانيا) 5، ويسلي شنايدر (هولندا) 5، دييغو فورلان (أوروغواي) 5.

أما عن أخر نسخة في 2014 الذي اقيمت في البرازيل فكان مهاجم منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز أخر المتوجين بلقب الهداف بـ (6) أهداف.

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