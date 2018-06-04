رواد فضاء روس يلعبون كرة القدم على متن محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

لعب رائدا الفضاء الروسيان، أنطون شاكابلروف ومهندس الرحلة أوليغ أرتيمييف، أمام علم روسيا، وهما يرتديان قمصين عليهما شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا بين 14 يونيو - حزيران و15 يوليو - تموز من عام 2018.

وفي جوٍّ الجاذبية فيه شبه معدومة، ركل رائدا الفضاء كرة قدم من نوع أديداس "Telstar 18"، وهي من نفس نوع وقياس الكرة الرسمية التي ستفتتح المباراة الأولى لكأس العالم 2018. وقاما بحركات بهلوانية رشيقة في محاولة لالتقاطها.

وظهر في الفيديو رائدا الفضاء وهما يرتديان قمصاناً رياضية كتب عليها "بطولة العالم-2018" ويؤدون ركلات تمريرية بينهما.

تستعد روسيا لأهم حدث كروي إذ أنها للمرة الأولى في تاريخها تستضيف كأس العالم لكرة القدم، الذي سيعقد في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

ويستضيف مباريات البطولة الدولية 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة روسية: سان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبرغ، ونيجني نوفغورود، وروستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.

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