الفيفا يعلن مراقبة منصات التواصل الإجتماعي خلال المونديال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال هيلموت سبان رئيس إدارة الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الإجراءات الأمنية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ستتضمن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.



وقال سبان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم سونتاج» نشرتها اليوم (الأحد)، «ستكون هناك وحدات مسؤولة عن نوع من المراقبة، ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة».



واعترف سبان أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن «أن تشكل خطراً أيضاً، خصوصاً من خلال الأخبار المزيفة»، وهو ما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين روسيا، المستضيفة للبطولة، والفيفا.



وقال سبان: «الشيء المهم هو التعاون على المستوى الدولي، وهو أمر يسير بشكل جيد».

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