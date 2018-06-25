مونديال روسيا: مباريات الوداع للسعودية ومصر والمغرب

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

تتواصل اليوم الاثنين منافسات بطولة كأس العالم في يومها الثاني عشر؛ إذ تُلعب أربع مباريات. وتعد مباراتا مصر مع السعودية وروسيا مع أوروغواي تحصيل حاصل بعد أن تأهل بالفعل المنتخب الروسي والأوروغوياني فيما ستكون هناك مباراتان حاسمتان للبرتغال ضد إيران والمغرب ضد إسبانيا.

مصر - السعودية

تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرًا أولى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث يلتقي كلٌ من مصر والسعودية على ملعب فولجوجراد أرينا.

ويُعد اللقاء القادم لقاء تحصيل حاصل بعد أن خرج كلا المنتخبين من البطولة بعد تعرض كل منهما إلى هزيمتين من أوروجواي وروسيا.

روسيا - أوروغواي

يلتقي كلٌ من منتخب روسيا صاحب الأرض وأوروجواي في تمام الساعة الثانية على ملعب سامارا أرينا.

استطاع أيضًا الدب الروسي أن يتصدر المجموعة على حساب المنتخبات العربية، بعد أن أمطر شباك الخُضر بخماسية في الجولة الأولى ليستمر الزحف الروسي نحو الدور الثاني بانتصار قوي على منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح متساويًا في النقاط مع منتخب الأوروجواي بـ6 نقاط كاملة قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة التي ستجمع بينهما.

إيران - البرتغال

تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة إيران والبرتغال على ملعب موردوفيا أرينا.

يحتل زملاء رونالدو صدارة المجموعة رفقة إسبانيا بعد أن تعادلوا في مباراتهم الأولى مع الماتادور وانتصروا باللقاء الثاني على المغرب، ما يعني أن هذه المباراة ستكون مهمةً جدًا لبطل أوروبا الذي سيكون عليه التعادل على الأقل للتأهل للدور الثاني.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب إيران المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعهم من انتصار على أسود الأطلسي، وسيدخل المباراة ضد البرتغال وهو لا بديل له عن الفوز إذا ما أراد خطف بطاقة العبور الثانية من رونالدو وزملائه.

المغرب - إسبانيا

تنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة المغرب وإسبانيا على ملعب كالينينجراد

تأكد خروج أسود الأطلسي من المونديال هذا العام، حيث تلقوا هزيمتين متتاليتين في المباراتين الأوليتين من إيران والبرتغال، فسقطوا إلى قاع المجموعة الثانية من دون أي نقاط، لكن هذا لا يعني أن زملاء زياش سيستسلمون في اللقاء القادم، بل سيكونون أكثر شراسةً لتحقيق فوز تاريخي على الماتادور الذي يعد الانتصار عليه بمثابة بطولة في حد ذاته.

عادل منتخب إسبانيا في مباراته الأولى مع رونالدو الذي تألق في هذه المباراة وسجل هاتريك، ثم واجه أحفاد الفرس ونجح في الفوز عليهم بصعوبةٍ بهدفٍ نظيف صعد به إلى صدارة المجموعة.

تُعد المباراة ضد المغرب هي بوابة العبور للدور الثاني في كأس العالم، وسيكون على لاروخا الانتصار أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يكون مُعرضًا للخروج المبكر في حالة انتصار إيران على البرتغال في اللقاء الذي سيجمع بينهما في التوقيت نفسه.

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